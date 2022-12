Cristiano Ronaldo a un projet hôtelier géant: 88 appartements et 50 M€ à investir

Cristiano Ronaldo envisage d’étendre son influence dans le monde de l’hôtellerie en misant sur l’activité touristique de son île de Madère.

Sans club depuis sa rupture de contrat à l’amiable avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s’active hors des terrains. En partenariat depuis 6 ans avec Pestana, la star portugaise va développer, avec le groupe hôtelier, un projet immobilier de 88 appartements, sur son île natale de Madère. Un investissement à hauteur de 50 millions d’euros.

Un nouveau projet de 88 appartements entre Cristiano Ronaldo et Pestana

Cristiano Ronaldo élargit un peu plus son portefeuille d’activités avec Pestana. Propriétaire, en partenariat avec le groupe d’hôtellerie, de cinq hôtels situés à Madère, Madrid, Marrakech, Lisbonne et New York ; le joueur de 37 ans participe à un projet de développement de 88 appartements à Madère. Le tout pour un montant de 50 millions d’euros. Ces appartements seront construits sur un terrain résidentiel que Cristiano Ronaldo possède à Praia Formosa, à Funchal. Un projet dont la construction démarrera lors du second semestre 2023.

Un projet immobilier au Portugal puis à l’international

Si cela s’avère une réussite, alors le joueur de 37 ans et Pestana développeront d’autres appartements. Ils pourraient être construits sur l’île de Madère, voire dans tout le Portugal. Peut-être même se développer à l’international. C’est en tout cas ce qu’indique Dionisio Pestana, au Jornal de Negocios. « Pour le moment, nous nous concentrons sur le Portugal continental et Madère, bien que nous ayons également développé un projet aux Açores. Nous allons commencer par celui-ci à Praia Formosa, voir quel est le résultat et évaluer l’impact », a-t-il confié au média portugais. Nul doute qu’en cas de succès, les projets devraient se multiplier.