Combien va gagner Clément Turpin pour arbitrer Inter – AC Milan ?

Clément Turpin a été désigné pour diriger la rencontre retour entre l’Inter Milan et l’AC Milan, ce mardi soir.

Désigné par l’UEFA pour arbitrer le derby milanais retour de la Ligue des champions, Clément Turpin est au cœur d’une « polémique » initié par l’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, auquel son homologue et rival de l’AC Milan, Stefano Pioli, a répondu en conférence de presse. Le référé françajs sera assisté de Nicolas Danos et Benjamin Pages, tandis que Stéphanie Frappart sera la 4e arbitre officielle. Le VAR sera composé de Jérôme Brisard et Benoît Millot. Pour diriger cette demi-finale retour de Ligue des champions, combien va gagner Clément Turpin ?

Clément Turpin au sifflet du derby Inter – AC Milan en Ligue des champions

Selon les données officielles de l’UEFA, trois sortes d’indemnités sont accordées aux arbitres pour un match de la plus grande compétition européenne des clubs. La première est de 200 euros par jour, calculés du jour de départ jusqu’au jour du retour après avoir officie en match. La suivante, au montant identique et unique, set à couvrir les dépenses en marge du match (comme les frais de transports, de l’hôtel à l’aéroport). La troisième est la rémunération véritablement associée à la prestation : diriger une rencontre de Ligue des champions. Elle dépend tout à la fois du rôle occupé par les arbitres sur le terrain (central, de touche, 4e arbitre…), de sa catégorie (la 1 correspondant à l’élite), et du niveau de la compétition ; en l’espèce une rencontre du dernier carré.

Deux catégories d’arbitres et des rémunérations qui varient selon le niveau du tournoi

Ainsi en C1 un arbitre central de deuxième catégorie est payé 2 700 euros à l’entame de la compétition et 5 000 euros pour les élites. A partir des quarts, l’indemnité augmente à respectivement 3 700 et 6 000 euros, comme la somme que recevra Clément Turpin, ce mardi soir. Pour ce qui est des assistants, la rémunération pour un match s’élève à 810 euros (catégorie 2) ou 1 500 euros (élite). Dans ce cas également, le montant progresse dès les quarts de finale : 1 110 euros, ou 1 800 euros.

Enfin, dans le cas des quatrièmes arbitres, les sommes s’élèvent à 405 euros et 50 euros, à l’entame, puis augmentent à 555 et 900 euros, une fois les quarts de finale atteints. Ces sommes s’ajoutent à l’argent gagné par chacun tout le reste de la saison, sur les terrains de la Ligue 1, ou de la Ligue 2.