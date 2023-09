Clin d’oeil à l’Occitanie, le TFC dévoile son maillot third

Le maillot third du TFC est sorti.

Le Toulouse Football Club a dévoilé ce samedi son nouveau maillot third, une pièce dédiée à l’Occitanie. Ce maillot, d’un blanc pur, propose un flocage inédit aux noms et villes emblématiques des neuf départements (Ariège (9), Aude (11), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn et Garonne (82)), de la région. C’est celui que porteront les joueurs à la place de leur nom, lors du match contre le Clermont Foot, dimanche.

Le maillot third du TFC est un hommage à l’Occitanie

« Ce maillot Third est une véritable déclaration d’appartenance », explique Olivier Jaubert, Directeur Général du TFC. « En arborant les numéros des neuf départements de la région, nous affirmons notre désir d’être le reflet fidèle de la région qui nous a vu naître. C’est une grande fierté de voir nos joueurs, non seulement porter ces maillots, mais devenir des ambassadeurs vivants de l’Occitanie. Chaque couleur, chaque nom, chaque numéro renforce notre conviction que le TéFéCé n’est pas seulement le club de Toulouse, mais le porte-étendard d’une région entière. Avec ce maillot, nous célébrons l’identité et la diversité de notre magnifique région Occitanie ».

Un fort ancrage régional pour le club toulousain

Le club a accompagné la sortie du maillot par une campagne de communication originale, avec une série de podcasts qui ont donné la parole à des acteurs locaux de la région. Cette initiative a permis de créer un lien entre le club, le maillot et ses supporters. Le Toulouse FC a fait de l’ancrage régional une priorité de sa stratégie de communication.