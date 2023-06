Clermont Foot: Un nouveau sponsor majeur à l’avant des maillots

Le Clermont Foot 63 annonce son partenariat avec Staffmatch, agence d’intérim connectée, qui devient le sponsor principal du club auvergnat. Ce rapprochement se concrétisera notamment par la présence du logo de Staffmatch sur la face avant des maillots du Clermont Foot pendant les deux prochaines saisons, jusqu’en juin 2025. La marque remplace Crédit Mutual et la ville de Clermont-Ferrand, jusqu’alors visible sur l’espace.

Staffmatch partenaire majeur du Clermont Foot jusqu’en 2025

Le Clermont Foot 63 et Staffmatch assurent partager des valeurs communes d’excellence, d’innovation et de développement. Ensemble, ils renforceront leur visibilité sur la scène sportive et professionnelle. « Nous sommes ravis d’accueillir Staffmatch en tant que partenaire majeur sur nos maillots de match. Leur présence sur nos maillots témoigne de notre engagement à collaborer avec des entreprises d’élite, partageant nos valeurs d’excellence et d’innovation. Nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à renforcer notre image et à soutenir notre ambition de réussir au plus haut niveau », explique par communiqué le président du CF63, Ahmet Schaefer

Bientôt la sortie des nouveaux maillots du CF63

Staffmatch, fondée en 2015 par Brice Cournut et Vincent Rech, est une agence d’intérim connectée qui s’est fixée pour objectif de révolutionner le marché de l’intérim. Grâce à ses outils numériques de pointe et à son réseau d’agences physiques couvrant l’ensemble du territoire français, Staffmatch a su rassembler plus de 100 000 intérimaires et plus de 15 000 clients. Après l’annonce de ce sponsoring nouveau, devraient prochainement être dévoilés les nouveaux maillots pour la saison 2023-2024 du club auvergnat, pensionnaire de la Ligue 1.