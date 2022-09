Classement des clubs de la C1 selon les primes gagnées jusqu’ici

Au classement des gains en Ligue des champions, le Real domine le sujet, le PSG est bien placé, tandis que l’OM accuse du retard sur ses concurrents.

La deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des Champions s’est achevée, ce mercredi soir. À ce stade de la compétition, les clubs de la C1 ont déjà gagné un joli pactole, grâce aux primes distribuées par l’UEFA. C’est le cas du PSG, fort de ses deux succès en autant de matches, moins de l’OM, actuel dernier de son groupe, sans aucun point remporté jusqu’ici.

Le PSG 4e, l’OM dans les derniers au classement des primes gagnées en C1

Des 32 équipes engagées en Ligue des Champions cette saison, le PSG se classe 4ème en terme de primes gagnées, après deux rencontres jouées. Une victoire en phase de groupes rapportant 2,8 M€, le club parisien reçoit donc 5,6 M€ de bonus à la performance, auxquels il faut ajouter la prime à la participation, identique pour tous (15,64 M€) et la prime au coefficient. De ce poste de recettes, le club de la capitale revendique 29,562 M€, ce qui porte à 50,802 millions d’euros, le montant total de ses primes remportées jusqu’ici. Mais cela, sans la part des droits de l’audiovisuel, versée en fin de tournoi à chaque club, en fonction de sa région géographique et du nombre de clubs d’un même pays représentés.

Le Real Madrid en tête, le Bayern suit

En revanche, pour l’OM, les revenus sont beaucoup plus maigres, du fait de son moins bon classement au coefficient UEFA sur les dix dernières années, et de ses résultats sportifs. Avec deux défaites en deux journées, le club phocéen a amassé 20,188 millions d’euros de primes et figure à la 29ème place de ce classement, amené à évoluer tout au long du tournoi. Cinq fois vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles sur les dix dernières saisons, le Real Madrid est premier au classement UEFA. Avec ses deux succès contre le Celtic Glasgow et le RB Leipzig, le club merengue a déjà gagné 57,644 M€ dans cette C1, plus que n’importe quel club. Avec un sans-faute également, le Bayern Munich talonne son homologue espagnol et creuse l’écart avec le FC Barcelone, qu’il a battu mardi (2-0). Pour tout comprendre à la distribution des primes, lisez notre sujet dédié.

Classement des clubs de la C1 selon les primes gagnées jusqu’ici

1. Real Madrid = 57,624 M€

2. Bayern Munich = 56,487 M€

3. FC Barcelone = 52,550 M€

4. PSG = 50,802 M€

5. Manchester City = 49,665 M€

6. Atlético Madrid = 49,139 M€

7. Juventus Turin = 48,613 M€

8. Chelsea = 48,406 M€

9. Liverpool = 45,728 M€

10. Borussia Dortmund = 44,591 M€

…

29. OM = 20,188 M€