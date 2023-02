Ce que sera le classement final de la Premier League selon les bookmakers

La Premier League entrera bientôt dans son money time et alors, Manchester City pourrait devancer Arsenal au finish.

Où comment doucher l’enthousiasme général, autrement qu’en consultant les prédictions des bookmakers nationaux ? Supporters d’Arsenal, qui frémissaient d’envie et de plaisir, plus que jamais depuis presque vingt ans, ne jubilaient pas de trop. Car si les opérateurs disent vrai, alors les Gunners seront-ils coiffés au poteau par les tenants du titre en Premier League : Manchester City.

Arsenal coiffé au poteau par Manchester City ?

Avec cinq points d’avance sur son dauphin, Arsenal est pourtant mieux placé que jamais depuis son dernier titre. Pour autant, peut-être en raison des résultats compliqués des dernières années, à choisir entre Gunners ou Citizens, les opérateurs accordent le trophée à Manchester City, à une cote moyenne de 1,85, contre 2,2 environ, celle du club londonien. L’élan des hommes de Mikel Arteta se brisera-t-il avant la fin ? Les bookmakers en prennent donc le pari…

Bournemouth, Southampton et Everton seraient condamnés

Tous sont en revanche convaincus d’une même chose : que Manchester United retrouvera, et le podium de la Premier League, et la Ligue des champions. Même intuition à l’arrière, avec le trio Everton, Bournemouth et Southampton. Dernier, ce dimanche, au classement sportif, il serra aussi au soir de la dernière journée, dans les prédictions des spécialistes du paris sportifs. A une (légère) différence près que Southampton, présentement dernier, devrait gagner une place, pour devancer Bournemouth à l’arrivée. Sur le fond, ça ne devrait toutefois rien changer.

Le classement final de la Premier League selon les bookmakers

1. Manchester City

2. Arsenal

3. Manchester United

4. Newcastle

5. Tottenham

6. Liverpool

7. Brighton

8. Chelsea

9. Brentford

10. Fulham

11. Aston Villa

12. Crystal Palace

13. West Ham United

14. Leicester City

15. Wolverhampton Wanderers

16. Leeds United

17. Nottingham Forest

18. Everton

19. Southampton

20. AFC Bournemouth