Ce bolide que Neymar a laissé en quittant Paris

Neymar est parti sans son Range Rover Defender, mais d’autres bolides plus clinquants l’attendent en Arabie Saoudite.

Alors qu’il claironnait plus tôt dans cette année vouloir rester au PSG, la star brésilienne Neymar a finalement quitté la France et sa capitale, pour rejoindre l’Arabie saoudite. Si son choix a suscité des débats passionnés, il ne fait aucun doute que les motivations financières ont joué un rôle significatif dans cette transition.

Neymar a laissé à Paris son véhicule anglais favori

À 31 ans, Neymar Jr. avait encore beaucoup à prouver sur le terrain, mais les tentations de l’opulence saoudienne ont pesé plus lourd que les défis sportifs. Avec une offre irrésistible en terme de revenus et de confort, le joueur a fait le choix de quitter Paris pour le Moyen-Orient, pour une vie de luxe pour lui, sa famille et ses proches amis.

Une flotte de véhicules de luxe réclamée à Al-Hilal

En partant le joueur a laissé derrière lui une marque tangible de son passage dans la capitale française : son imposant Range Rover Defender. Évaluée à plus de 60 000 euros, ce 4×4, l’un de ses véhicules favoris durant la presque totalité de ses années parisiennes, n’a pas fait partie du voyage vers les sables saoudiens. C’est que Neymar a négocié d’autres véhicules pour accompagner son arrivée au club de Al-Hilal dont quelques modèles clinquants (Bentley, Lamborghini, Aston Martin…), à la hauteur du transfert retentissant du joueur.