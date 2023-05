Borussia Dortmund: La possibilité du titre fait bondir le BVB en bourse

A deux doigts d’un titre surprise en Bundesliga, le Borussia Dortmund profite de la situation pour grimper sur la place boursière.

Victorieux 3-0 face à Augsbourg dimanche dernier, le Borussia Dortmund a réalisé la bonne opération du week-end en Bundesliga, profitant ainsi de la défaite du Bayern Munich, la veille face au RB Leipzig (1-3), pour prendre la place de leader, aux hommes de Thomas Tuchel. Alors qu’il ne reste qu’une journée de championnat à disputer, le BVB est bien placé pour remporter le titre de champion d’Allemagne. La possibilité de soulever le trophée fait exploser la cote du club en bourse.

Le possible sacre en championnat du Borussia Dortmund fait grimper sa cote en bourse

Depuis le début de la journée, la cote boursière du BVB grimpe. Ce mardi matin, elle était encore à 5,33 euros, tandis qu’au moment d’écrire ces lignes, le titre du Borussia Dortmund est valorisé à 5,84 euros, soit une progression de 9,57% en seulement quelques heures. Avant ce week-end de championnat, l’action du Borussia Dortmund était, ce vendredi 19 mai à 17h30, à la clôture des marchés financiers, à 4,50 euros. C’est donc bel et bien la possibilité de voir Sébastien Haller et ses coéquipiers remporter le championnat d’Allemagne qui a eu un impact significatif sur la valeur du titre boursier.

La cote boursière du Borussia Dortmund est plus élevée qu’en 2022

Du 23 mai 2022 au 23 mai 2023, soit sur une année, la valorisation boursière du titre du BVB n’a jamais été aussi haute. Elle n’avait pas atteint ces standards non plus lorsque le 12 mai 2012, ceux qui étaient alors les hommes de Jürgen Klopp, ont remporté la Coupe d’Allemagne, réalisant ainsi le doublé Coupe-Championnat ; le titre de l’action était alors de 2,23 euros. Depuis son entrée en bourse en 2000, la valorisation boursière du Borussia Dortmund a tout de même déjà été supérieure à ce qu’elle est actuellement. Son pic étant à 9,99 euros, au 9 novembre 2018, conséquence d’un superbe début de saison des pensionnaires du Signal Iduna Park et à la veille d’une victoire 3-2 face au Bayern Munich. Nul doute que les supporteurs de l’actuel leader de Bundesliga y verront un signe.