Boca Juniors: Une future et spectaculaire Bombonera de 112 000 places en projet

Si le projet va à son terme, Boca Juniors évoluera dans un écrin immense et magnifique.

Alors que les élections présidentielles de Boca Juniors auront lieu en décembre prochain, certains candidats font plus parler d’eux que d’autres. C’est le cas de Jorge Reale, homme d’affaires de 52 ans et fan du club, dont l’une des propositions est de remplacer la mythique Bombonera, qui serait alors le stade de la section féminine et des catégories de jeunes, pour construire un nouvel écrin de 112 000 places.



Selon Jorge Reale, créer « la Nueva Bombonera », qui serait alors située sur l’île Demarchi, dans la zone portuaire de Buenos Aires, soit à un peu plus d’un kilomètre de l’arène footballistique actuelle, permettrait d’accroître les ambitions de Boca Juniors. Ce nouvel écrin, dont le projet est l’œuvre de l’architecte Enrique Lombardi, permettrait également d’augmenter de 96,5% le nombre de places, passant ainsi de 57 200 à 112 000 places disponibles, presque le double. Ce nouveau stade comprendrait aussi 444 espaces VIP, 78 cabines de télévisions et 4000 places de parking.

Un argument pour la Coupe du Monde 2030

Avec ses 315 000 membres, le club pourrait jouer à guichets fermés et ainsi générer davantage de revenus grâce à la billetterie. Autre argument du candidat à l’élection présidentielle de Boca Juniors qui plaiderait pour le nouveau stade, outre les ambitions du club et engendrer plus de recettes, celui-ci pourrait également être un élément supplémentaire pour que l’Argentine – qui a proposé une candidature commune avec le Chili, le Paraguay et l’Uruguay – accueille la Coupe du Monde 2030. Reste à savoir si cela permettra de convaincre les supporters du club argentin, très attaché à leur stade mythique, connu dans le monde entier.