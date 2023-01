Benzema, ses faux followers lui rapporteraient plus de 50 000€

Un quart des followers de Karin Benzema sur Instagram seraient des faux. C’est le ratio le plus élevé dans le top 10 des footballeurs les plus suivis sur le réseau social.

Très suivis sur les réseaux sociaux, les footballeurs profitent de leurs plateformes pour interagir avec leurs fans et faire la promotion des marques avec lesquelles ils sont sous contrat. Karim Benzema est l’un des joueurs français qui comptent le plus d’abonnés sur Instagram. Selon une étude menée par livefootballtickets, ses faux followers – dont le surnom est bot -, pourraient lui rapporter l’équivalence de 50 345 euros, par post promotionnel.

50 345 euros pour Benzema grâce à ses faux followers

Avec 64,8 millions de followers sur Instagram, Karim Benzema est le deuxième joueur français ayant le plus d’abonnés sur cette plateforme, derrière Kylian Mbappé et ses 96,2 millions de fans. Les auteurs du sujet, sur la base de l’outil de crédibilité du réseau social d’images Modash, estiment au quart des suiveurs du joueur, qui seraient des faux followers ; soit 16 441 510 d’entre eux. Ces fake, qui élargissent son audience, pourraient lui valoir de gagner 50 345 euros supplémentaires, sur ses post sponsorisés. Ce qui ferait de lui le cinquième joueur de football au monde gagnant le plus de revenus grâce à ses bots, derrière Mbappé, quatrième, dont les faux followers lui rapportent 60 187 euros.

Cristiano Ronaldo, premier du classement

À noter que les bots ne sont pas forcément créés à la demande de la star. Par exemple, peut être considéré comme tel, une personne qui n’utilise plus le réseau social depuis un moment. Tout en haut de ce classement se trouve Cristiano Ronaldo. Personnalité la plus suivie d’Instagram avec 540 millions de suiveurs, l’attaquant portugais en compterait quelques 130 millions, ce qui lui permettrait de gagner 452 174 euros en plus à chaque photo ou vidéo publicitaire publiée.