Benzema quitte les réseaux sociaux

Rarement prompt à se laisser intimider, Karim Benzema a cette fois fermé sa page Instagram pour éviter le flot des critiques dont il fait l’objet.

Karim Benzema a quitté les réseaux sociaux ce jeudi. Cette décision intervient alors que l’attaquant français fait face à une vague de critiques depuis son arrivée en Arabie saoudite en juillet dernier. Sa page Instagram suivie par plus de 76 millions d’abonnés n’est désormais plus accessible. Les performances de Benzema avec Al Ittihad, son nouveau club, sont loin de celles qu’il a réalisées au Real Madrid. En cinq mois, l’international français a inscrit douze buts, mais il n’a pas réussi à faire la différence.

Benzema a bouclé son compte Instagram ce jeudi

La défaite 2-5 face à Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, a été le point de rupture. Benzema a été l’un des plus mauvais joueurs de son équipe, et il a été la cible des critiques des supporters et des médias. L’attaquant français a également été critiqué pour son attitude. Il est accusé de ne pas donner tout son effort, et de ne pas être motivé par son nouveau challenge. Benzema n’a pas communiqué sur les raisons de sa décision de quitter les réseaux sociaux. Cependant, il est clair que celle-ci est liée aux critiques dont il est la cible.

Des critiques formulées contre le Ballon d’or 2022

Cette décision n’a pas apaisé les tensions. Des supporters d’Al Ittihad continuent de réclamer le départ de Benzema. Son club, Al Ittihad, est sixième au classement et n’a plus aucune chance de se battre pour le titre. Benzema a déjà marqué douze buts, mais ses performances et surtout son attitude lui ont déjà valu des ennemis dans son propre club et dans sa masse sociale. L’avenir de l’attaquant français en Arabie saoudite est incertain.