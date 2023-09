Benzema porte la montre signature de Nadal à 700 000€

Karim Benzema porte une rare RM 35-03 Automatic inspirée du champion de tennis, Rafael Nadal.

Dans la série des montres que porte Karim Benzema en voilà une à l’histoire singulière, dans l’impressionnante collection à plus de 4 millions d’euros en la possession de l’attaquant français. C’est en effet celle imaginée pour et avec Rafael Nadal, par la marque horlogère suisse, Richard Mille. A tout le moins l’un des modèles créés, car il en est sorti plusieurs pour accompagner la carrière de l’ancien nuùéro un mondial et co-recordman du nombre de tournois du Grand Chelem gagnés en carrière, jusqu’à ce que Djokovic le dépasse cette année 2023.

L’une des montres signatures de Rafael Nadal au poignet de Karim Benzema

C’est la RM 35-03 Automatic, une version qui a nécessité trois ans de recherches à son fabricant. Elle est une pièce exclusive notamment par son rotor à géométrie variable breveté et son sélecteur de mode de fonctionnement. Comme toutes les montres de la marque, elle se caractérise par son cadran en forme de tonneau et son bracelet en silicone. Elle offre une réserve de marche de 55 heures et elle existe en blanc avec bracelet bleu ciel ou bleue à bracelet blanc.

L’un des modèles les plus chèrs que possède le Ballon d’or 2022

Son prix commercial est incertain, mais sur le marché de l’occasion, ce modèle rare se vend à plus de 700 000 euros. C’est l’un des plus chers connus appartenant au Ballon d’or 2022, nouveau joueur de Al-Ittihad en Arabie Saoudite.