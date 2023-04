Benzema, l’entretien de sa Bugatti lui coûterait une fortune

Acheter une Bugatti n’est pas donné. L’entretenir non plus.

Sur ses réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir Karim Benzema s’afficher avec ses voitures. Dans son garage, il possède, entre autres, une Bugatti Chiron à 3,5 millions d’euros. Au-delà du prix à l’achat, ce bolide de luxe lui coûte également très cher en entretien, comme le rapporte Marca, qui s’appuie sur les données de Muhammad Al Qawi Zamani. Propriétaire d’une Chiron Pur Sport, il a livré ces informations sur son compte Facebook, après s’être rendu à la concession Bugatti à Singapour.

Karim Benzema doit entretenir sa Bugatti Chiron chaque année

Toute personne ayant une Bugatti Chiron doit normalement réaliser chaque année un entretien de base pour les vidanges et filtres qui coûte 10 700 euros, ainsi qu’un remplacement des liquides de freins nettoyage des câbles et composants, d’un montant de 50 300 euros. Les pneus doivent également être changés tous les 18 mois. L’opération est facturée 7 860 euros et jusqu’à 35 735 euros, en fonction des modèles. Vient ensuite le contrôle technique, avant quatre ans. Il faut, pêle-mêle : vérifier la boîte de vitesses (31 660 euros), changer de turbocompresseur (22 170 euros), remplacer les disques carbone céramique et les étriers de frein (73 270 euros), changer le réservoir de carburant (37 440 euros), régler et calibrer le moteur (24 400 euros).

Karim Benzema doit dépenser près de 500 000 euros sur cinq ans

Tout cela sans prendre en compte d’éventuels accidents. Au total, selon le quotidien espagnol, Karim Benzema doit s’acquitter de 400 000 euros pour entretenir sa Bugatti Chiron sur cinq ans, hors taxe. Avec la TVA et le coût de la main d’oeuvre, prendre soin de son bolide de luxe selon les normes du constructeur, revient alors à près de 500 000 euros. Un tarif auquel il faut aussi ajouter le reste, comme le prix de l’assurance. Et l’on peut deviner, qu’avec autant de chevaux sous le capot (1 500 environ), elle est loin d’être accessible.