Bayern: Avec du rose et du vert, le maillot extérieur dévoilé

Le Bayern Munich a officialisé son maillot extérieur ce jeudi matin.

Le Bayern Munich a dévoilé ce mardi jeudi son maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Le maillot est noir et comporte des motifs roses et verts inspirés des skylines de villes emblématiques pour le club, telles que New York, Shanghai, Bangkok, Tokyo et Singapour. C’est un clin d’oeil aux supporters du club répartis un peu partout sur la surface du globe.

Hommage aux supporters partout dans le monde sur le maillot extérieur du Bayern

Le maillot est également orné du slogan « Mia san mia », qui signifie « Nous sommes nous » en bavarois. Ce slogan est un symbole de l’identité et des valeurs du club, qui est d’être une équipe unie et déterminée à gagner. La tunique extérieure sera porté pour la première fois par les joueurs professionnels du Bayern Munich lors de leur match contre Kawasaki Frontale le 29 juillet à Tokyo. Il sera également disponible à la vente pour les fans à partir du 20 juillet.

Le maillot extérieur 2023-2024 du Bayern Munich est un hommage aux fans du club du monde entier. Il est un symbole de l’identité et des valeurs du club. A voir comment les fans l’accueilleront avec ses couleurs plutôt vives, malgré un fond noir des plus sobres.