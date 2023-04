Ballon d’or 2023: Ce que sera le top 10 final selon les bookmakers

Alors que la saison entre dans sa dernière ligne droit, c’est à cet instant que se décide le futur vainqueur du Ballon d’or 2023.

Lionel Messi remportera-t-il un nouveau trophée, qui lui colle à la peau, tant il l’a si souvent gagné ? C’était presque évidence, sur la fin de l’année dernière, après la victoire, la sienne et celle de son Argentine, au Mondial de football. Seulement depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, le PSG s’est fait sortir très tôt de la Ligue des champions, quand Erling Haaland a repris sa course en avant. Qui alors pour gagner le Ballon d’or 2023 ? A ce stade de la saison, les bookmakers anglais ont déjà leur classement.

Top 10 du classement au Ballon d'or 2023 selon les bookmakers. 10. Moahmad Salah (Liverpool), cote à 125

L’écart se réduit entre Messi et Haaland pour le Ballon d’or 2023

Mais les cotes d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Messi avait plusieurs longueurs d’avance, il y a quelques semaines, sans qu’alors Kylian Mbappé, son partenaire au PSG, ne soit véritablement écarté de la course au trophée. Depuis donc, Paris est tombé, quand hier mardi 11 avril, Haaland a brillé face au Bayern Munich en quart de finale aller de la C1 (3-0), en inscrivant un but et délivrant une passe décisive. S’il reste, chez les opérateurs anglais, derrière Messi ce jour, l’écart se resserre avec l’Argentin.

Benzema et Mbappé la jouent placés, en outsiders

Quid aussi du tenant du titre, l’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema ? Il reste dans la course, avec toutefois du retard sur les favoris du moment. KB9 sait mieux que quiconque combien la course est longue et haletante jusqu’au bout. Nul doute que la décision finale en Ligue des champions pèsera sur celle des vainqueurs du Ballon d’or 2023. Dont voici le top 10 du moment, en images dans la galerie ci-dessus.