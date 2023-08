ASSE: Un nouveau sponsor sur le short pour la D1 Arkema

L’ASSE annonce un nouveau partenaire commercial pour sa section féminine.

L’AS Saint-Étienne annonce l’arrivée d’un nouveau sponsor pour son équipe féminine de D1 Arkema. Centr’Auto Plaine devient le Partenaire Officiel du club pour la saison à venir. La chaîne locale de pneumatiques et de pièces automobiles sera notamment visible sur le short des joueuses entraînées par Laurent Mortel.

Centr’Auto Plaine pour accompagner l’accession de l’ASSE en D1 Arkema

En devenant Partenaire Officiel de l’équipe féminine de l’ASSE, qui vient d’être sacrée championne de France de D2, Centr’Auto Plaine s’engage à soutenir le développement du football féminin à Saint-Étienne. Les valeurs de performance, d’exigence et d’esprit d’équipe partagées avec les Vertes sont au cœur de ce partenariat. L’objectif de l’équipe sera de se maintenir au plus haut niveau du football féminin hexagonal.

Un sponsor notamment visible sur le short des joueuses

« L’AS Saint-Étienne se réjouit d’accueillir un nouveau partenaire local fort. Le football féminin est en plein essor et se félicite de pouvoir compter sur des soutiens aussi sincères et impliqués que Centr’Auto Plaineé, note par communiqué, Jean-Marc Barsotti, le président de l’association ASSE. Pour soutenir et encourager l’équipe tout au long de la saison, des activations physiques et numériques seront mises en place dans le cadre de ce partenariat.