ASSE, SB29: Combien vaut désormais Mahdi Camara sur le mercato ?

Madhi Camara est passé du vert maillot de l’ASSE, au blanc et rouge du Stade Brestois.

Fin août, Mahdi Camara a quitté l’ASSE pour s’engager avec le Stade Brestois, sous la forme d’un prêt avec option d’achat estimée à 2,5 millions d’euros. Des bonus peuvent faire grimper la transaction à 3,25 M€, que devront verser le club breton pour acheter définitivement le milieu de 24 ans, qui signera un contrat de 3 ans. Son départ du Forez vers le Finistère fut d’ailleurs remarqué, mais pas pour les meilleures raisons. En l’espace d’une semaine, Camara a subit deux humiliantes défaites à domicile: avec Saint-Étienne face au Havre (0-6) en Ligue 2, puis avec Brest face à Montpellier (0-7) en Ligue 1.

Mahdi Camara de l’ASSE vers le Stade Brestois

Après neuf années passées au FC Martigues, le club de sa ville natale, Mahdi Camara intègre le centre de formation de l’ASSE à l’âge de 15 ans. Il signe son premier contrat professionnel en 2018, avant de faire ses débuts avec l’équipe première, cinq mois plus tard. Après six mois en prêt du coté de Laval en National, il revient à Saint-Étienne et jouera 12 rencontres de L1 avec les Verts en 2019-2020. Le milieu français deviendra un pilier de l’équipe stéphanoise la saison suivante et portera même le brassard, surtout la saison dernière (15 fois capitaine en championnat). Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Sainté, Camara est estimé à 6 millions d’euros selon Transfermarkt. Un peu moins que l’Observatoire du Football (CIES), qui valorise le milieu entre 7 et 10 millions d’euros, sur le marché actuel.

Le milieu devrait être acheté par le club breton

Finaliste de la Coupe de France avec l’ASSE en 2020, Mahdi Camara a donc quitté son club formateur, après avoir joué l’intégralité des quatre premiers matches des Verts en Ligue 2, cette saison. Dans le Forez, le natif de Martigues touchait un salaire proche des 20 000 euros brut mensuels, du moins pour la saison 2020-2021. Bien qu’il ait rejoint Brest sous la forme d’un prêt, le milieu de 24 ans ne devrait pas retourner à Saint-Étienne la saison prochaine, en témoigne son message aux supporters stéphanois posté sur son compte Instagram.