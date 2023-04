ASSE: Les salaires des Verts cette saison 2022-2023

Avec la descente, les Verts sont devenus l’un des clubs les plus riches de leur championnat.

Après une saison de Ligue 1 cauchemardesque, qui s’est conclue par une descente en deuxième division, l’ASSE espérait sans doute remonter dans l’élite dès la saison prochaine. Mais ça ne sera pas le cas, les Verts n’ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 2. Pour ce faire, ils ont dû faire venir plusieurs joueurs lors du mercato hivernal. Des recrues qui ont un salaire assez conséquent pour évoluer dans l’antichambre du football français.

Charbonnier, joueur le mieux payé de l’ASSE

Dernière de Ligue 2 lors de la phase aller, l’ASSE a recruté, entre autres, Gaëtan Charbonnier. Comme le rapporte L’Équipe, l’attaquant est le joueur le mieux rémunéré de Saint-Étienne, avec un salaire de 100 000 euros brut mensuels. Sa rémunération aurait pu être beaucoup plus importante, car l’ancien buteur du Stade de Reims devait toucher une prime de 400 000 euros, en cas de maintien et s’il jouait la moitié des rencontres. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en février dernier, il a déclaré forfait pour le reste de la saison. Les Stéphanois feront donc l’économie de ces 400 000 euros.

Une masse salariale en augmentation

En grande difficulté sportive en janvier dernier, les Verts ont dû donner des salaires importants pour attirer des joueurs lors du marché hivernal, et éviter à tout prix la descente en National 1. Conséquence directe, la masse salariale, qui représente désormais plus de 60% du budget du club, a augmenté et la moyenne de celle-ci est de plus de 20 000 euros. Outre les salaires, s’ajoutent, pour certains, des primes. Lamine Fomba s’est vu offrir, en plus de ses émoluments qui s’élèvent à 40 000 euros brut mensuels, une prime à la signature de 150 000 euros. Si l’ASSE se maintient, il empochera un nouveau bonus de 150 000 euros.

Les salaires de l’ASSE cette saison 2022-2023

Ibrahima Wadji = 480 000 €

Niels Nkounkou = 480 000 €

Lamine Fomba = 480 000 €

Dennis Appiah = 480 000 €

Anthony Briançon = 540 000 €

Mathieu Cafaro = 720 000 € (dont 240 000 € à la charge des Verts)

Gaëtan Charbonnier = 1 200 000 €