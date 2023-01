ASSE: L’agence de Larsonneur et Appiah recrute une promesse des Verts

Un joueur de l’ASSE en plus, pour l’agence TTMA.

Maysson Meité n’est encore qu’à l’âge de l’adolescence, mais à 15 ans il tient déjà des promesses pour l’ASSE, qui l’a sous contrat jusqu’en 2025. Et d’un contrat à un autre, le jeune ailier vient de s’engager avec TTMA, agence qui veille aux intérêts de nombreux footballeurs, majoritairement français. Et beaucoup associés, actuellement ou anciennement, au collectif stéphanois. Notamment deux qui viennent tout juste de rejoindre les Verts : le gardien Gautier Larsonneur et l’arrière droit, Dennis Appiah.

La jeune pépite de l’ASSE se staffe pour gérer sa carrière

A bientôt 16 ans, qu’il aura en mars, Maysson Meité évolue présentement chez les U16 de l’AS Saint-Etienne, sur l’aile gauche, en attendant de se faire une place dans le collectif de l’équipe première, actuellement en difficulté en championnat de Ligue 2. Accueilli sobrement par ses nouveaux conseillers sur Instagram – « Bienvenue à Mayson Meite qui rejoint la famille TTMA » -, il a répondu tout aussi simplement « You’re Welcome », sur ses réseaux sociaux.

Wesley Fofana pour source d’inspiration qui parle

Dans l’écurie de Talk To My Agent, Meité va croiser la route de joueurs dont il pourra se nourrir de l’expérience, à l’exemple de Wesley Fofana parti, comme lui, du centre de formation de l’AS Saint-Etienne, jusqu’à devenir un international français. Madhi Camara, Remy Cabella ou Ryad Boudebouz sont d’autres de l’agence, qui ont porté le maillot vert.