Classement du championnat des tribunes de Ligue 2 à la mi-saison

N°1 sur le championnat des tribunes en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux.

Respectivement troisième et leader au classement sportif de la Ligue 1, les Girondins de Bordeaux et Le Havre se hissent en tête, à mi-saison, du championnat de France des tribunes que mène en parallèle, la Ligue de football professionnel. Son but ? Récompenser les équipes et leurs soutiens, en fonction du nombre de spectateurs en tribunes, de l’ambiance à l’intérieur du stade et de l’engagement des fans sur les réseaux sociaux.

Les Girondins de Bordeaux dominent le classement des tribunes

A ce jeu-là sont donc primés les Girondins de Bordeaux, avec 195 points comptables, en vertus tout à la fois des affluences à la Matmut Atlantique (les plus élevées cette saison en Ligue 2, à 18 881 supporters en moyenne par match) et pour l’ambiance, à 60 points au total, sur ce seul critère. Sachant que la LFP prend comme critères, la fidélité à domicile et à l’extérieur, les animations des clubs et des supporters, l’ambiance dans le stade et l’engagement des supporters sur les réseaux sociaux.

Le Rodez Aveyron football s’illustre, l’ASSE un peu moins

Le Rodez Aveyron Football, club aux affluences les plus modestes du championnat (à 1 794 en moyenne, au stade Paul-Lignon) s’illustre remarquablement par ailleurs, sur tous les autres critères, pour se hisser en cinquième place. C’est mieux que l’AS Saint-Etienne, en dépit de son stade Geoffroy-Guichard à la plus large capacité (plus de 41 000 places), du contingent de la Ligue 2, avec le FCGB. Par manque de résultats ces deux dernières saisons, les Verts sont en délicatesse avec certains de leurs plus fervents soutiens. Ceci expliquant, au moins pour partie, la 16e place au championnat des tribunes.