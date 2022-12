ASSE : 5 joueurs libres sur le mercato à recruter pour renforcer les Verts

L’ASSE devra recruter malin pour se renforcer cet hiver.

Alors oui, en la matière, les Verts ont déjà poussé l’expérience, la saison dernière pour un bilan contrasté, pour ne pas dire autre chose, avec les profils d’Eliaquim Mangala, de Bakary Sako et de Joris Gnagnon, recrutés libres en janvier. Mais cette saison plus encore que la précédente, l’ASSE est sans ou avec peu de moyens, pour opérer sur le mercato de l’hiver, alors qu’il y a urgence à se renforcer.

L’ASSE a des besoins partout et peu ou pas de moyens pour se renforcer

Dans ce contexte le marché des joueurs libres, peut être providence, alors que les Stéphanois ont des besoins à presque toutes les lignes du jeu. Ce sont toujours des risques, de s’appuyer sur ce type de joueurs, car s’ils en sont là, c’est parfois parce qu’ils n’ont plus le niveau, sinon la forme. Ou qu’ils ont été mis à l’écart, pour leur comportement. Quand ce n’est pas un mélange de tout cela…

Le board de l’ASSE s’intéresse au retour de Faouzi Ghoulam

Des noms possiblement intéressants pour les Verts, il en est au moins un de suivi, en la personne de Faouzi Ghoulam. C’est que le polyvalent gaucher connait bien la maison ; mieux il y a été formé dès ses plus jeunes années. Les autres sont plus offensifs, au milieu du terrain, pour les enfants terribles du ballon, Hatem Ben Arfa (ex OL, OM, OGCN, PSG, SRFC…) et Mehdi Zerkane (formé à Monaco puis aux Girondins qu’il a quitté en 2020), sur l’aile pour Enock Kwateng (FC Nantes et Girondins de Bordeaux), et à la pointe en ce qui concerne Nicolas de Préville (LOSC, Girondins, FC Metz). A moins sinon de réussir à séduire Cristiano Ronaldo, puisqu’il est lui aussi libre sur le marché!…