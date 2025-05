AS Monaco – OL. Prédictions de ce choc selon les bookmakers

Entre Monaco et Lyon se joue une place à la prochaine Ligue des champions.

Au jour ce samedi de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, une attention particulière est portée au stade Louis II où l’AS Monaco, solidement installé à la 3e place du championnat, s’apprête à recevoir l’Olympique Lyonnais, 7e au classement. Un match à enjeu considérable pour les Gones, distancés de 4 points et qui jouent leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions, objectif financier impératif pour le club rhodanien.

Les bookmakers ne font pas dans la demi-mesure en plaçant clairement l’ASM dans la position du favori. Avec une cote de 1,81 pour une victoire monégasque, les opérateurs estiment à 62% les chances de succès des hommes d’Adi Hütter. À l’inverse, une victoire lyonnaise est cotée à 3,68, tandis que le match nul s’affiche à 4,25 (18% de probabilité).

Cette confiance accordée à l’AS Monaco s’explique par la solidité affichée par les Rouge et Blanc à domicile cette saison, mais aussi par la pression psychologique qui pèse sur les épaules des Lyonnais, contraints de l’emporter pour maintenir leurs espoirs européens.

Dans le détail des scores exacts envisagés, les opérateurs misent sur un match relativement fermé. Une victoire monégasque par 2-0 (cote 11,20) ou 1-0 (11,80) apparaît comme le scénario le plus probable. Un succès plus large sur le score de 3-0 est coté à 15,80. Côté nul, le 0-0 est proposé à la cote de 23, tandis qu’un match nul plus prolifique à 1-1 (7,85) ou 2-2 (10,50) semble davantage dans les cartes selon les bookmakers.

Au mieux l’OL gagne 1-2, mais la cote est élevée

Pour une victoire lyonnaise, c’est le 1-2 qui est privilégié avec une cote de 11,50, suivi du 0-1 à 17,20. Un succès 0-2 des Gones paraît plus improbable avec une cote fixée à 24.

Au rayon des buteurs potentiels, Mika Biereth se détache nettement côté monégasque avec une cote de 2,06, devançant Folarin Balogun (2,27) et Eliesse Ben Seghir (2,72). Dans le camp lyonnais, c’est Georges Mikautadze qui semble le plus susceptible de trouver le chemin des filets (cote 2,95), talonné de près par Alexandre Lacazette (3,00) et Ernest Nuamah (3,40). Sur le plan des passes décisives, Balogun et Ben Seghir sont cotés à 4,90 pour Monaco, tandis que Mikautadze et Lacazette affichent tous deux une cote de 6,85 pour Lyon.

Cet AS Monaco – Olympique Lyonnais s’annonce comme l’un des chocs de cette fin de saison en Ligue 1. Les enjeux sportifs et financiers sont énormes, particulièrement pour l’OL qui doit impérativement réduire l’écart avec les places européennes.