AS Monaco: Combien vaut désormais Axel Disasi sur le mercato ?

Axel Disasi progresse à grande vitesse, depuis son départ de Reims pour l’AS Monaco, avec l’équipe de France en bonus, au Mondial.

Arrivé à l’été 2020 à l’AS Monaco, Axel Disasi n’a pas tardé à montrer toutes ses qualités. En effet, le défenseur central n’a pas eu besoin d’une saison d’adaptation. Il s’est très vite imposé comme un élément important dans le 11 du club monégasque. Le joueur de 24 ans, très bon notamment dans les duels, est un pilier et est fondamental pour assurer l’assise défensive. Après plus d’une saison au sein du club, le bilan est positif.

Axel Disasi a changé de statut depuis la Coupe du monde

Le défenseur central a très vite répondu aux attentes et enchainer les matchs. Arrivé en provenance du Stade de Reims pour 13 millions d’euros, le club de La Principauté a réussi son pari avec le natif de Gonesse. Entre son arrivée au club et aujourd’hui, Disasi a changé de statut. Passant de jeune espoir plein de promesses à international français, vice-champion du monde. Le joueur de 24 ans prend une nouvelle dimension.

Axel Disasi sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’AS Monaco

Et cela se ressent lorsque l’on regarde ses performances sur le terrain. Il est désormais impérial et répond présent lors des grandes rencontres. On peut également le constater en jetant un œil sur les plateformes spécialisées de transfert. Recruté en 2020 pour 13 millions d’euros, Axel Disasi, sous contrat jusqu’en juin 2025, est désormais valorisé à 25 millions d’euros par le site Transfermarkt. Tandis que le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 50 millions d’euros.