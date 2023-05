Ben Yedder et son bolide orange à plus du million d’euros

Une série limitée et 770 chevaux que la Lamborghini Aventador SVJ Roadster que conduit Ben Yedder.

Voilà maintenant plus de trois ans que Wissam Ben Yedder a traversé les Pyrénées, depuis le FC Séville pour signer à l’AS Monaco. Désormais bien installé, l’attaquant de 32 ans a eu le temps de prendre ses habitudes dans la ville et connaît le trafic routier. Des routes qu’il arpente au volant d’une Lamborghini Aventador SVJ Roadster, tel que l’a repéré il y a quelques mois, le média spécialisé Autogespot. Ce bolide de luxe est estimé à 1,3 millions d’euros.

Ben Yedder, l’attaquant de l’AS Monaco, au volant d’une voiture à plus d’un million d’euros

Rien ne dit que le joueur en soit le propriétaire, car pour s’offrir cette voiture orange, avoir beaucoup d’argent ne suffit pas. Et pour cause la Lamborghini Aventador SVJ Roadster est une édition limitée, et n’est disponible qu’en seulement 800 exemplaires à travers le monde. Avec ses 770 chevaux sous le capot et poussé par un moteur V12, cette automobile de luxe peut absorber le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Un véritable monstre.

Un joueur d’Arsenal a la même voiture mais a opté pour une couleur différente

“La plus emblématique des Aventador”, comme l’indique le constructeur automobile, est aussi capable d’atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. Si la Lamborghini Aventador SVJ Roadster dans laquelle a été aperçue Wissam Ben Yedder est de couleur orange, ce n’est évidemment pas forcément le cas de tous les autres exemplaires. En décembre 2021, un joueur qui évoluait alors à Arsenal, dont l’identité n’a pas filtré et qui possédait le même modèle, avait décidé de modifier la couleur de son bolide de luxe, passant ainsi du noir à « Black Rose ».