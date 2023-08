Arsenal: Under Armour s’offre Eddie Nketiah

Eddie Nketiah va faire équipe avec Under Armour.

Précédemment associé à la marque Nike, l’attaquant d’Arsenal, Eddie Nketiah, a signé un partenariat avec Under Armour. Pour célébrer cette entente nouvelle, le joueur de 24 ans a inauguré le dernier magasin phare d’Under Armour sur Oxford Street à Londres.

Eddie Nketiah est la nouvelle image d’Under Armour

“C’est vraiment excitant de s’associer à Under Armour, une marque qui a une histoire de collaboration avec de grands athlètes partageant également la même mentalité de challenger que moi, a déclaré Eddie Nketiah à l’officialisation de l’accord. En tant que Londonien, ayant vécu de près ce qu’il faut pour atteindre le sommet du football de club, j’apprécie ce que la marque fait pour aider les jeunes athlètes à atteindre le sommet de leur performance grâce au programme UA Next London, et j’ai hâte de jouer mon rôle.”

Le joueur d’Arsenal rejoint Antonio Rüdiger ou Trent Alexander-Arnold

Intégrant la liste des athlètes de football d’Under Armour qui comptent pour quelques autres joueurs phares, Trent Alexander-Arnold (Liverpool) ou le défenseur du Real Madrid Antonio Rüdiger, Nketiah portera les chaussures Shadow Pro sur le terrain et endossera leurs produits de performance et de style sportif en dehors.