Arsenal: Un gros cadeau à 300 000€ sous le sapin de Bukayo Saka

Bukayo Saka a reçu son Noël un peu avant l’heure.

À quelques jours de Noël, il n’est pas encore trop tard pour acheter des cadeaux aux membres de sa famille ou pour sa propre personne. Comme le dit l’adage, on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Et ça, Bukayo Saka, lui, l’a bien compris. Après avoir réalisé une bonne Coupe du monde avec les Three Lions, l’ailier d’Arsenal s’est fait livrer par Premier Sports Solutions, fournisseur de voitures de luxe, un gros cadeau à 300 000 euros sous son sapin : un Mercedes G63 WideTrack.

Bukayo Saka s’offre une Mercedes G63 WideTrack

L’international anglais possède désormais un Mercedes G63 WideTrack, dans son garage. Une voiture qui porte des ailes élargies à l’avant et à l’arrière, d’un recouvrement de capot en carbone, d’un spoiler de pare-chocs inférieur, d’une nouvelle calandre, d’un duo de spoilers de toit arrière et d’un bouclier de toit. Son prix est estimée à 300 000 euros. Avec un tel bolide, nul doute que le joueur de 21 ans ne passera pas inaperçu dans les rues de Londres.

Mercedes, une des voitures préférées des footballeurs

On le sait, les footballeurs aiment regarder les voitures de leurs coéquipiers. Les Mercedes sont très prisées des stars du ballon rond. En effet, de nombreux joueurs s’affichent au volant de la marque allemande. C’est le cas notamment de David Luiz. De Kingsley Coman, alors que son club est en partenariat avec Audi, qui a été aperçu au centre d’entrainement du Bayern Munich, au bord d’un modèle de voiture similaire. Ou encore de Cristiano Ronaldo, avec une Mercedes Classe G V12 900 « One of Ten » à 600 000 euros.