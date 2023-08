Arsenal signe un nouveau contrat de sponsoring premium à 58 M€/an

Arsenal fera équipe avec Emirates jusqu’en 2028.

Arsenal a annoncé la prolongation de son partenariat avec Emirates, la principale compagnie aérienne des Émirats arabes unis, ce qui en fait le plus long sponsoring sur le devant du maillot de l’histoire de la Premier League. La collaboration a débuté en juillet 2006 et se poursuivra au moins jusqu’en 2028, ce qui représente une relation de 22 ans au minimum.

Arsenal prolonge jusqu’en 2028 avec Emirates

L’annonce de cette extension record intervient juste avant le match de l’Emirates Cup entre Arsenal et l’AS Monaco, offrant ainsi un cadre idéal pour célébrer ce partenariat durable au stade Emirates. Au cours des 17 dernières années, Emirates a été un élément essentiel du club d’Arsenal, figurant de manière prédominante sur le devant des maillots des équipes masculine, féminine et des jeunes. De plus, le nom d’Emirates est associé au stade du club dans le nord de Londres depuis son ouverture en 2006.

« La longévité de notre relation spéciale est le signe de nos valeurs partagées durables, de notre ambition de rassembler nos communautés mondiales et notre engagement à bâtir sur les nombreuses réalisations qui ont marqué notre parcours, depuis 17 ans. Alors que nous portons notre partenariat à un minimum de 22 ans ensemble, nous sommes ravis d’aller de l’avant et nous nous concentrons sur la célébration de moments plus incroyables avec nos supporters du monde entier », se réjouit par communiqué, Juliet Slot, la directrice commerciale du club.

Un partenariat naming plus maillot à 58 M€ annuels

Ce nouveau deal est estimé à 50 millions de livre annuelles (58 M€ environ), soit 10 millions de livres de plus que le précédent. Arsenal se hisse ainsi au même niveau de rémunération que le FC Barcelone, dans un partenariat similaire (maillot + naming du stade), avec Spotify.