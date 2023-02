Arsenal: Les 10 joueurs d’Arsenal les mieux payés en 2023

Qui gagne le plus chez les Gunners d’Arsenal en 2023 ?

De retour au premier plan du championnat, après des années de frustration Arsenal où l’éloge de la patience, prouve que les investissements opérés pour le coach Mikel Arteta donnent leurs (bons) résultats. Les Gunners n’ont jamais été aussi proche d’un nouveau sacre national, qu’en cette saison 2022-2023 et ce, alors qu’ils ne possèdent les moyens financiers les plus larges du plateau des clubs anglais. Même s’ils n’ont pas non plus à rougir des comparaisons.

La 5e masse salariale la plus épaisse du foot anglais pour Arsenal

La preuve étant qu’Arsenal aligne la cinquième masse salariale de la discipline, outre-manche, à 251 millions d’euros, derrière les clubs de Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea. Cette saison le club de Londres a significativement renforcé son collectif avec des joueurs, à la fois cher en indemnité et plus gourmand sur le salaire, à l’instar de l’attaquant Gabriel Jésus débarqué depuis Manchester City, pour plus de 50 millions d’euros. Et un contrat signé cinq ans, à presque 16 million s d’euros brut la saison.

Les recrues Gabriel Jésus, Zinchenko et Trossard dans le top 10 des salaires

Le milieu ukrainien, Oleksandr Zinchenko, a suivi le même chemin et négocié le troisième salaire le plus élevé du vestiaire des Gunners. Quant à Leandro Trossard, l’attaquant belge également courtisé par l’OM, s’est laissé séduire par le bail de trois ans et demi payé 90 000 livres hebdomadaires, soit l’équivalent de 5,3 millions d’euros brut par an, à l’échelle monétaire d’une livre qui vaut 1,14 euros.

Les 10 joueurs d’Arsenal les mieux payés en 2023

10. Gabriel Martinelli = 5,3 M€

9. Leandro Trossard = 5,3 M€

8. Eddie Nketiah = 5,9 M€

7. Kieran Tierney = 6,5 M€

6. Martin Odegaard = 6,8 M€

5. Granit Xhaka = 7,1 M€

4. Ben White = 7,1 M€

3. Oleksandr Zinchenko = 8,9 M€

2. Thomas Partey = 11,8 M€

1. Gabriel Jesus = 15,7 M€