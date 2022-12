Argentine ou Croatie, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Messi ou Modric, une personnalité iconiqaue du football va probablement disputer ce mardi, son dernier match de Coupe du monde.

La première demi-finale de cette Coupe du Monde 2022 oppose l’Argentine à la Croatie. Pourtant, les Argentins ont mal débuté la compétition avec une défaite face à l’Arabie Saoudite (1-2). De son côté, la Croatie a connu un parcours tout aussi compliqué. Si Modric et ses coéquipiers ont mieux démarré que leurs adversaires, avec un match nul (0-0) face au Maroc, ils ont eu très chaud. En effet, les hommes de Zlatko Dalic auraient pu rentrer à la maison dès les phases de poules, si Romelu Lukaku avait été plus adroit devant le but lors de la rencontre face aux Belges (0-0), lors du troisième match de groupe.

L’Argentine favorite pour les bookmakers

Malgré tout, l’aventure continue pour la Croatie, qui espère décrocher sa première étoile après avoir raté le coche, face à l’équipe de France (2-4), quatre ans plus tôt en Russie. Si l’on se penche sur les bookmakers, l’issue de cette rencontre ne fait que peu de doutes. En effet, la victoire de l’Argentine est cotée à 1,6 tandis que celle de la Croatie est à 4,8. Mais la Croatie a montré qu’elle était une équipe difficile à battre et qu’un match nul – suivi d’une séance de tirs au but –, pouvait permettre de se qualifier. Lorsqu’il s’agit de savoir quelle équipe ira en finale, alors, les pronostics sont plus serrés. En effet, la cote de l’Albiceleste qui passe est de 1,9. Celle de la Croatie est à 2,9. Dit autrement, les bookmakers estiment que Messi et ses coéquipiers ont plus de chance de se qualifier, en gagnant ce match durant les 90 – voire 120 minutes de jeu -, que lors de la terrible séance de tirs au but que les Croates connaissent si bien.

Messi, principal danger

Pour sa dernière Coupe du Monde, Lionel Messi est en mission commando. Meilleur buteur de l’équipe d’Argentine durant cette compétition avec 4 buts, le numéro 10 sur le maillot, est bien décidé à mener son pays jusqu’en finale pour continuer de rêver et remporter sa première Coupe du Monde. Messi est la principale menace pour les Croates. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque la cote de son but est à 2,30, devant Julian Alvarez, deuxième joueur argentin le mieux « coté », avec 3,30. Quant à la Croatie, elle devra compter sur Kramaric, qui a inscrit deux buts durant ce Mondial, buteur le plus probable pour sa nation, avec une cote à 5,35.