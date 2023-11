Alex Ferguson, bienvenue dans la maison de l’icône de Man Utd. A vendre 4 M€

Pour 4 millions d’euros, la maison d’Alex Ferguson est à vendre.

Sir Alex Ferguson, l’ancien entraîneur de Manchester United, a mis en vente sa maison dans la région du Cheshire pour 4 millions d’euros, quelques semaines après le décès de son épouse, Lady Cathy. Selon l’annonce de l’agence disponible sur le web, la propriété est située dans une rue privée et sécurisée du Cheshire. Elle est d’une surface avoisinant les 650 mètres carrés.

Visite en images de la maison à vendre de Sir Alex Ferguson ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 11

Suite au décès de son épouse, Alex Ferguson vend sa maison

La demeure dispose de cinq chambres et six salles-de-bain, d’une salle de jeux, d’une cuisine américaine sur mesure, d’une salle de sport, d’un dressing, de quatre salles de réception et d’un garage double. Elle offre une vue imprenable sur l’extérieur et son grand jardin. La salle de jeux est particulièrement spacieuse et fournie. Elle dispose d’un billard, d’un baby-foot, d’un bar avec écran pour suivre les rencontres et d’une bibliothèque où se massent sûrement les nombreux ouvrages à la gloire de « Fergie ». Au sol y est plaqué un revêtement à carreaux qui n’est pas sans rappeler celui que portent les kilt écossais d’où est originaire le légendaire entraîneur des Red Devils, durant vingt sept ans.

Située dans un quartier protégé non loin de son Manchester United chéri

La cuisine est également très bien équipée, avec un plan de travail en granit, un îlot central et une grande plaque de cuisson. Il y a aussi, maison d’un manager sportif oblige, une salle pour se maintenir en forme physique. « Cette propriété individuelle impressionnante et trompeusement spacieuse est située sur l’une des routes les plus recherchées du Cheshire. Situé dans un terrain très privé, fermé et sécurisé. À distance de marche du centre-ville de Wilmslow et de la gare », indique l’annonce en préambule. Découvrez-là en images dans la galerie ci-dessus.