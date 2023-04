AJ Auxerre: Un retour dans l’élite à 8 M€ de pertes pour l’AJA

La saison dernière fut financièrement à perte pour l’AJ Auxerre. Mais le retour en Ligue 1 assure des recettes bien supérieures. Surtout si le club s’y maintient.

Couteux retour dans l’élite du football hexagonal, pour l’AJ Auxerre qui accuse au bilan de saison 2021-2022 dernière, des pertes de 8 346 984,82 euros net, tel que l’a appris Sportune, sur la base des comptes annuels de l’exercice, clos au 30 juin dernier. Elles demeurent toutefois inférieures à la saison précédente (-12,67 M€ en 2021), à la faveur notamment d’un chiffre d’affaires accru, sur un an.

8,8 M€ de CA en 2022 pour l’AJ Auxerre

Il progresse de 33%, de 6,6 millions à 8,8 millions d’euros, dont la presque moitié (4,35 millions), émane des droits de l’audiovisuel (championnat de Ligue 2 et Coupe de France). Le reste est ainsi réparti : 2,41 M€ des sponsors et la publicité, 1,28 millions de la billetterie au stade et le reste, soit un peu moins de 750 000 euros, du merchandising et produits dérivés. S’y ajoutent les autres produits, tels que les primes de la coupe de France (52 500 euros), des indemnités de solidarité (0,1 M€), ou de mutation de joueurs reçues (0,75 M€), pour un total de presque 2,6 millions d’euros.

Des salaires qui dépassent les revenus de l’opérationnel

Du côté des dépenses, la masse salariale chargée est en légère baisse de 14,9 M€, à 14,5 millions d’euros. Sportivement, l’AJA a terminé troisième de la Ligue 2 et elle a remporté ses play-offs, qui l’ont conduit à retrouver la Ligue 1, cette saison. Le 2 juin dernier, le capital du club a été augmenté de 8,25 millions, à 33 005 730 euros, désormais.