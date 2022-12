AC Milan: Un nouveau contrat record signé avec Emirates sponsor majeur sur le maillot

L’AC Milan et Emirates, une histoire qui dure et se renforce.

Bonne nouvelle pour l’AC Milan. Champion d’Italie en titre et actuellement deuxième de Serie A, à huit points du leader Naples, le club lombard a annoncé, ce jeudi, le renouvellement de son partenariat avec le sponsor Emirates pour une durée de 3 années supplémentaires. La compagnie aérienne versera 30 millions d’euros par an au club italien, selon Reuters.

Emirates double la mise pour rester le sponsor maillot de l’AC Milan

L’histoire d’amour continue entre l’AC Milan et Emirates. Sponsor maillot du club depuis 2010, la compagnie aérienne basée à Dubaï et le club milanais ont trouvé un terrain d’entente pour prolonger leur partenariat de 3 années supplémentaires, avec une revalorisation à la clé. Jusqu’ici le club milanais percevait 15 millions d’euros par an. Désormais les Rossoneri percevront le double, soit 30 millions d’euros. A noter que Puma, équipementier du club, verse 15 millions d’euros chaque saison au club détenu par le fonds d’investissement RedBird Capital Partners.

Emirates, un sponsor impliqué dans le football depuis plusieurs années

Depuis plusieurs années, Emirates ne cesse d’investir dans le football. Depuis 2006, la compagnie aérienne des Émirats arabes unis est le sponsor maillot d’Arsenal. Et ce n’est pas tout puisque le club londonien a même confié le naming de son stade à la compagnie du Golfe, en le nommant : Emirates Stadium. Ancien sponsor maillot du Paris Saint Germain, Emirates et le club de la capitale se sont quittés en 2019, sur fond de tensions géopolitiques entre les Émirats arabes unis et le Qatar, propriétaire du PSG, à travers Qatar Sports Investments.