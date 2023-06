AC Milan: Inspiré de la ville de Milan, le nouveau maillot domicile 2023-2024 est sorti

Le nouveau maillot domicile de l’AC Milan pour la saison 2023-2024.

Puma dévoile ce jeudi le nouveau maillot domicile de l’AC Milan pour la saison 2023/24, conçu en collaboration avec le club. Le maillot est inspiré par la ville de Milan et a pour objectif de renforcer les liens entre l’équipe, la ville et les fans. Le design réinvente les traditionnelles bandes rouges et noires qui sont devenues un symbole emblématique de la marque Rossoneri. Inspiré de la ville, son graphique répétitif célèbre l’énergie vibrante de la ville et l’héritage durable du club.

Un design inspiré de la ville pour l’AC Milan à domicile, en 2023-2024

Les bandes forment un « M » en boucle au centre du maillot, comme celui de la ville qu’il représente. Le maillot arbore un col en V noir, des poignets et des bordures de manches noirs, ainsi que le logo « AC MILAN » en gras à l’arrière du col. Pour accompagner le lancement, un clip mettant en scène les joueurs de l’équipe masculine et féminine de l’AC Milan a été dévoilé. Il met en avant le design du maillot, avec un jeu de lumières rouge et noir symbolisant la passion suscitée par l’AC Milan dans le monde entier.

Première sortie officielle le 4 juin contre Vérone

« Le maillot des Rossoneri a toujours été l’emblème de l’ADN de notre club et de nos fans. Un symbole de la passion qui s’exprime bien au-delà du terrain de jeu, et qui renvoie à un sentiment d’appartenance et à un style sur le terrain, dans les tribunes et dans la vie de tous les fans. Un style inoubliable, emblématique » rapporte par communiqué, Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer de l’AC Milan. Olivier Giroud et les Rossoneri présenteront leur nouvel ensemble lors de son match de Serie A contre le Hellas Vérone, le 4 juin.