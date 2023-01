A quoi ressembleront les futurs stades de football ? L’IA y répond et c’est bluffant

Un architecte a imaginé le futur des stades anglais, en s’aidant de l’intelligence artificielle.

Connu de tous les fans de football, Wembley et l’Emirates Stadium sont des stades ancrés dans les mémoires de supporters. L’architecte Pouria Babakhani, basé à Hambourg, a eu une idée : imaginer à quoi pourraient ressembler les futurs stades de football de Londres. Pour ce faire, il a utilisé l’intelligence artificielle (IA).

Pouria Babakhani utilise l’IA pour imaginer les futurs stades de football

L’un des principaux sujets des grands clubs européens est leur stade. Du FC Barcelone, au Real Madrid, en passant par le Paris Saint Germain, tous ou presque veulent rénover le leur. L’architecte Pouria Babakhani a, quant à lui, imaginé des enceintes futuristes, qui pourraient sortir d’un film de science-fiction. Il a eu recours à Midjourney, comme le nom du programme développé par un laboratoire, qui produit des images à partir de descriptions textuelles. Parmi les designs présentés sur DesignBoom, un stade en forme de ballon de football, ou encore, en forme ovale avec un toit ouvert.

Faire renaître l’architecture visionnaire

Pouria Babakhani explique sa démarche au site DesignBoom. « Les outils de conception d’intelligence artificielle ont la capacité de rationaliser le processus de conception, permettant aux architectes de se concentrer sur la conceptualisation et le raffinement de leurs idées, plutôt que de passer du temps sur des tâches manuelles », a-t-il confié. Et d’ajouter. « Cela peut potentiellement conduire à la renaissance de l’architecture visionnaire, où les concepteurs sont en mesure d’exploiter pleinement leur potentiel créatif et de repousser les limites de ce qui est possible dans l’environnement bâti. » L’histoire ne nous dit pas à quel horizon ces stades ont été pensés. Mais on le devine que ça ne serait de toute façon, pas dans un futur proche.