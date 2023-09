A bord du jet privé d’Icardi et Wanda Nara. Avec les robinets en or !

Voyage en business premium classe pour Wanda Nara et sa famille.

Wanda Nara est l’une de ces personnes qui aime attirer l’attention, que ce soit en bien ou en mal. Elle est souvent vue exhibant sa vie de luxe et d’extravagance. Ses dernières stories Instagram en sont la preuve. L’entrepreneure, compagne et agente de l’ancien attaquant du PSG Mauro Icardi, présente le jet privé dans lequel elle a voyagé, avec sa famille, de Milan à Istanbul, où ils résident actuellement.

Un jet privé grand luxe pour couvrir la distance de Milan à Istanbul

Avec des robinets en or, des lits doubles, une salle de jeux, un salon – chaque détail crie le luxe, le tout pour un modeste vol de deux heures et demie. Ce n’est pas la première fois que Wanda Nara et Mauro Icardi affichent leur style de vie flamboyant. En dix ans de relation, le couple le plus célèbre d’Argentine a réussi à bâtir un empire, tant sur le plan financier qu’immobilier.

Mauro Icardi a quitté le PSG pour Galatasaray

Maintenant, il semble que la famille s’installera définitivement dans la ville turque. Pendant la première année de l’attaquant au Galatasaray, l’entrepreneure a passé la plupart de son temps dans son pays natal, censément pour remplir ses engagements professionnels. La voilà désormais plus longuement installé à Istanbul puisque Mauro Icardi a définitivement quitté le PSG pour s’engager avec Galatasaray.