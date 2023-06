A 4 ans, le fils de Phil Foden engrange 1 M de followers en 15h

A l’initiative de son père Phil, Ronnie Foden est arrivé en grande pompe sur le réseau Instagram.

À seulement 4 ans, le fils de Phil Foden, Ronnie Foden, a accumulé 1 million d’abonnés en seulement 15 heures sur Instagram. Surnommé El Wey, Ronnie a désormais son propre compte Instagram, en réponse à la demande des fans et à l’initiative de la star de Manchester City. La popularité du jeune Ronnie a explosé ces derniers mois, en particulier après la victoire de Manchester City en finale de la Ligue des Champions, où il a accompagné son père, lors des célébrations.

Fait étonnant, il a gagné en notoriété en Amérique du Sud et au Mexique, devenant une véritable coqueluche dans la région. Ces dernières semaines les moments cocasses de Ronnie dans le vestiaire lors des célébrations de titres ont fait le tour du web à plusieurs reprises. Son charme ne se limite pas à ses facéties, car la taille de sa tête est également devenue un sujet de plaisanterie chez les fans, certains pensant qu’elle renferme toute la connaissance du football.

Des publications banales sur le compte @officialronniefoden_

Conscient de l’engouement suscité par son fils, Phil Foden a créé un compte Instagram dédié à Ronnie, partageant cette nouvelle avec la légende : « Vous avez tous eu ce que vous demandiez ». Et en seulement 15 heures et une seule publication, le compte a déjà atteint 1 million d’abonnés. Le nombre d’abonnés de Ronnie est à ce point impressionnant qu’il dépasse tous les clubs de la Ligue 1 sur Instagram à l’exception des autres les plus populaires que sont le PSG, l’OM, l’OL et l’AS Monaco.

Question contenu, les premiers partages en stories montrent le fils de Phil Foden en famille, sur la piste de danse ou à la plage. Rien que du très banal en somme. S’il n’est évidemment pas l’auteur des publications peut-on quand même s’interroger sur la précocité du compte eu égard à l’âge du garçonnet, ainsi exposé à la sphère sociale et tout ce qu’elle peut avoir de négatif.