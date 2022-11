42 000 pour la France, les pays du Mondial classés selon le nombre de billets achetés

Les Français ont commandé 42 000 billets pour les matchs du Mondial 2022 au Qatar.

Entre un et deux millions de visiteurs sont attendus et presque de trois millions de billets ont été proposés à la vente. Au Mondial 2022 à venir, les Qataris, hôtes de la compétition seront naturellement les plus nombreux dans les stades. Colin Smith, directeur de la division Compétitions et Événements de la FIFA, a récemment évoqué en conférence de presse, à Doha, le classement des 10 pays qui avaient commandé le plus de ticket.

Il s’est vendu 2,81 millions de billets pour le Mondial 2022 au Qatar

Le journaliste d’Alabry, Zaid Benjamin complète l’information, sur Twitter, en relayant les chiffres associés à chacune des nations. Près d’un million ont été vendus sur le territoire du Qatar, la France est classée, en huitième position, entre l’Argentine et le Brésil, avec 420 000 billets achetés. A la tribune, Colin Smith a parlé d’un record de ventes de billets d’hospitalités, au nombre de 240 000 dont près des deux tiers (63 %) ont été commandés depuis des pays étrangers.

الدول من حيث عدد التذاكر المشتراة لكأس العالم (ارقام مقربة)

١- #قطر ٩٤٧ الف تذكرة

٢- الولايات المتحدة ١٤٦

٣- #السعودية ١٢٣

٤- بريطانيا ٩٢

٥- المكسيك ٩١

٦- #الامارات ٦٦

٧- الارجنتين ٦١

٨- فرنسا ٤٢

٩- البرازيل ٤٠

١٠- المانيا ٣٨ — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 13, 2022

Les pays du Mondial classés selon le nombre de billets achetés

1. Qatar = 947 000

2. Etats-Unis = 146 000

3. Arabie Saoudite = 123 000

4. Grande Bretagne = 92 000

5. Mexique = 91 000

6. Emirats Arabes Unis = 66,000

7. Argentine = 61 000

8. France = 42 000

9. Brésil = 40 000

10. Allemagne = 38 000