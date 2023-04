F1: Pour la sortie du Business Book GP 2023, gagnez un exemplaire (inédit) du Driver Business Report

L’ouvrage référence sur l’économie de la Formule 1 est sorti.

Alors que le début du championnat du monde, saison 2023 bat son plein, vient de sortir le Business Book GP 2023, l’ouvrage économique de référence, en Formule 1. Depuis 2010, il concentre tous les chiffres, statistiques, budgets, sponsors et autre données majeures, dans la réussite d’une saison sportive. Autrement que par le prisme du sport et de ses pilotes.

Sur plus de soixante pages disponibles en format PDF, tout y est pour mieux comprendre et appréhender les enjeux du championnat. Ce guide ultime de la F1 propose pèle-mêle : un répertoire complet de toutes les équipes, les salaires des pilotes, des analyses économiques pour mieux comprendre l’évolution de la discipline ou les circuits et l’année de Liberty Medias.

Le business Book GP est disponible à l’achat en suivant ce lien.

Et pour cinq chanceux, Sportune vous permet de gagner l’un des 5 exemplaires du Driver Business Report, la version simplifiée des salaires de tous les pilotes. Cinq qui sont des inédits puisque les seuls édités en langue française.

Pour jouer rendez-vous vite sur Twitter.