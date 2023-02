Comment choisir un site de paris sportifs ?

Choisir son bookmaker : les bons tuyaux.

Le choix d’un bon bookmaker est très important pour une multitude de raisons. En tant que parieur sportif, vous voulez pouvoir choisir un site qui répond à vos besoins. De plus, vous voulez que la plateforme dispose d’excellentes offres pour vous permettre de vivre une excellente expérience pendant vos mises.

Heureusement, il existe de nombreux sites de paris sportifs qui offrent une bonne combinaison de ces facteurs. Pour les reconnaitre, il est important de prendre en compte un certain nombre d’éléments. Nous vous invitons à les découvrir dans cet article afin de choisir le meilleur site de paris sportif.

La fiabilité du bookmaker

Le facteur le plus important pour choisir un site de paris sportif est sa fiabilité. Vous allez jouer avec de l’argent gagné à la sueur de votre front. Par conséquent, vous ne devez parier que sur un site fiable qui a été approuvé par les autorités compétentes. En France, les opérateurs qui peuvent légalement opérer doivent recevoir une accréditation de l’ANJ.

Chaque bookmaker autorisé mentionne le numéro d’agrément sur sa plateforme. Vous pouvez également consulter le site officiel de l’ANJ pour vérifier si les informations sont correctes. Par ailleurs, le site parissportif.org vous donne des informations utiles pour choisir les meilleures plateformes de paris en ligne.

L’expérience des autres utilisateurs du site

Si vous voulez savoir comment un site traite ses clients et les expériences que ses utilisateurs vivent, vous devez mener vos enquêtes. Ainsi, vous saurez si sa méthode de fonctionnement correspond à vos besoins. Tout d’abord, lisez les commentaires des autres joueurs et les évaluations des bookmakers.

Les sites recommandés sont ceux qui ont une note de 5 ou 4. Une note de 3 n’est pas encore suffisante. Cependant, traitez avec prudence les nouveaux sites. Ils ne sont peut-être pas assez fiables ou influents dans le secteur pour avoir des avis sur des sites d’évaluation.

Le nombre d’événements disponibles

Vous n’auriez pas envie de jouer sur un site de paris sportifs qui ne permet de parier que sur quelques sports. La ligne d’événements sportifs doit être riche ou au moins moyenne, avec 15 à 20 disciplines proposées. Il devrait également y avoir une offre adéquate de disciplines e-sports. C’est un facteur important pour choisir un site de paris sportifs.

Un bon opérateur de paris ne pariera pas seulement sur les meilleurs événements, mais aussi sur les événements locaux impopulaires. Il faut noter que le choix du site pour ce paramètre est purement individuel et dépend des préférences du joueur lui-même.

Les moyens de paiements pour choisir un site de paris sportifs

Jouer sur les jeux de hasard demande une montée d’adrénaline ; vous ne devriez pas souffrir pour effectuer vos transactions financières. Par conséquent, vous devez choisir un bookmaker qui propose des moyens de paiements fiables, sécurisés et sans condition stressante.

Par ailleurs, la commodité du jeu dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle l’argent arrivera sur le compte du jeu. Il en va de même pour le retrait des gains auprès du bookmaker. Un site disposant d’un large éventail de méthodes de dépôt et de retrait est celui qui propose les options de paiement suivantes :

Cartes de crédit ;

Portefeuilles électroniques ;

Systèmes de paiement en ligne ;

Services bancaires par Internet ;

Opérateurs mobiles ;

Virements électroniques ;

Paiement avec les cryptomonnaies ;

Autres systèmes de paiement électronique, tels que Apple Pay.

En général, les crédits doivent se faire instantanément. Toutefois, le délai de traitement d’une demande de retrait diffère d’un opérateur à l’autre.

Les cotes offertes pour choisir un site de paris sportifs

La valeur de la cote est importante pour tous les joueurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Chacun veut parier sur des cotes plus élevées afin que la taille des gains possibles soit plus importante. La raison en est que : Montant du gain = taille du pari × cote.

Il faut aussi noter que la valeur de la cote dépend de l’importance de la marge du bookmaker. En effet, plus la marge est faible, plus la cote est élevée et intéressante pour le joueur. Et vice versa.

Comment reconnaitre les bookmakers qui ont les meilleures cotes ? Chacun peut le découvrir de manière empirique en comparant les cotes de différents bookmakers pour un même événement. Par exemple, vous pouvez voir quels bookmakers donnent les meilleures cotes pour le football, le tennis, le hockey sur gazon et le basket-ball.

Bonus de bienvenue et promotions

Les différentes offres promotionnelles peuvent aussi être utiles pour choisir un site de paris sportifs. La plupart des bookmakers offrent aux débutants un bonus de bienvenue pour l’enregistrement ou le réapprovisionnement d’un compte. Ils ont aussi des promotions bonus et des programmes spéciaux. Faites attention toutefois.

Pour choisir un site de paris sportifs, faites tout d’abord attention aux conditions pour recevoir un bonus. Prenez le temps de bien comprendre les conditions des bonus et les moyens de récupération des gains avant de vous inscrire.

La convivialité du site

La ressource web du bookmaker doit disposer d’un large éventail de fonctions et, en même temps, fonctionner de manière fluide, sans ralentissements. Pour choisir un site de paris sportifs, assurez-vous que son design est à votre goût. Vous ne pouvez pas avoir une bonne expérience sur un site si le design ne vous convient pas.

Il est souhaitable que le design soit moderne et que la navigation dans les onglets soit facile et pratique. En outre, la structure du site doit être intuitive et non surchargée d’éléments inutiles.

Pour finir, assurez-vous que le service client du site de paris sportifs fonctionne normalement. Cela est important pour d’éventuels réclamations ou besoins d’informations.