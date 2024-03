Sergio Busquets, bienvenue dans sa maison à 8,5 M€. Voisine de Messi

Coquette demeure que la maison de Sergio Busquets en Floride.

Sergio Busquets s’est récemment offert une résidence de prestige en Floride en acquérant une somptueuse maison en bord de lac à Sea Ranch Lakes. Cette propriété luxueuse, évaluée à 8,7 millions de dollars (8,5 M€), dispose de sept chambres, six salles de bains et d’un garage pour trois voitures. Nichée sur 1 200 mètres carrés de terrain, la maison offre une vue imprenable sur le lac Seneca avec ses 30 mètres de façade sur le lac.



Sergio Busquets a sa propre maison personnelle maintenant qu’il est à Miami

Busquets l’a acquis à la veille de la victoire de l’Inter Miami dans la Leagues Cup. Reconnu pour ses compétences défensives, Busquets est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du jeu. Ce nouveau pas dans sa vie personnelle ajoute également à l’excitation entourant son partenariat avec son coéquipier de longue date et ami, Lionel Messi. Lequel est depuis cet achat son voisin non loin.

Busquets et Messi partenaires sur les terrains et amis dans la vie

La propriété en bord de lac acquise par Busquets s’étend sur 660 mètres carrés et a été achevée juste à temps pour son arrivée. Conçue par Beth Geduld de Renovation7 LLC, la demeure a établi un nouveau record pour Sea Ranch Lakes, une communauté principalement fermée avec des maisons en bord de lac. Avec leur lien fort sur et en dehors du terrain, Busquets et Messi continueront à marquer de leur empreinte le monde du soccer. Alors qu’ils entament ce nouveau chapitre de leur carrière, leur présence à Miami a sans aucun doute contribué à la culture florissante du soccer dans la ville.