Salaire. Combien gagne Luis Enrique avec le PSG ?

Luis Enrique est en train de marquer l’histoire du PSG de son empreinte.

Depuis son installation sur le banc du Paris Saint-Germain à l’été 2023, Luis Enrique incarne la nouvelle ère du projet PSG post-Mbappé. Cette transition stratégique se traduit aussi par un investissement financier considérable de la part de la direction qatarie, qui a fait du technicien asturien l’un des entraîneurs les mieux payés de la planète football.

Depuis l’extension de son contrat, la rémunération de l’ancien sélectionneur espagnol le hisse au sommet de la hiérarchie mondiale des entraîneurs. Seuls quelques techniciens évoluent dans des fourchettes salariales comparables, témoignant de l’ambition parisienne de rivaliser avec les plus grandes institutions du football européen.

Un contrat signé jusqu’en 2027 avec le PSG

Cette valorisation financière reflète également la philosophie du Paris SG, qui mise sur l’expertise d’un entraîneur reconnu pour transformer son style de jeu et optimiser le potentiel de son effectif sans stars internationales. L’investissement sur le poste d’entraîneur devient ainsi un levier stratégique majeur dans la construction de l’équipe.

La durée du contrat de Luis Enrique, courant jusqu’en 2027, marque une rupture avec l’instabilité chronique qu’a connue le banc parisien ces dernières années. Cette sécurisation permet à l’Espagnol de développer une vision à long terme, élément crucial pour bâtir une identité de jeu durable. La stabilité contractuelle constitue également un signal fort envoyé par la direction parisienne, qui affiche sa volonté de rompre avec les changements d’entraîneurs fréquents qui ont caractérisé l’ère précédente.

Luis Enrique s’inscrit désormais dans une refonte complète du projet sportif parisien. Après l’ère des superstars, le club mise sur un football plus collectif et une approche tactique plus sophistiquée, domaines dans lesquels l’ancien coach du FC Barcelone excelle. Son palmarès, couronné notamment par un titre de champion d’Europe avec l’Espagne et une Ligue des champions avec le Barça, justifie aux yeux de la direction qatarie l’investissement financier considérable. Cette expertise internationale répond aux ambitions européennes persistantes du PSG.

La pression exercée sur l’entraîneur espagnol demeure proportionnelle à sa rémunération exceptionnelle. Il en tirera les pleins bénéfices s’il devient champion d’Europe avec le club de la capitale, ce samedi en finale contre l’Inter Milan.

Le salaire de Luis Enrique avec le PSG

Annuel : 12 000 000 €

Mensuel : 1 000 000 €

Hebdomadaire : 230 769 €

Quotidien : 32 877 €

Fin de contrat : 2027