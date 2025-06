Salaire. Combien gagne Habib Beye avec le Stade Rennais ?

Habib Beye découvre la Ligue 1 avec le Stade Rennais.

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe première du Stade Rennais, le 30 janvier 2025, Habib Beye bénéficie d’un contrat qui reflète plus les débuts du coach dans l’élite du football français, que les ambitions du club breton. L’ancien défenseur de l’équipe de France, reconverti avec succès dans l’encadrement technique, a négocié des émoluments à la hauteur de son pédigrée dans le football hexagonal.

La rémunération de l’ancien défenseur marseillais le situe dans une fourchette intermédiaire parmi les techniciens du championnat français, elle reste éloignée des émoluments des entraîneurs des clubs les plus fortunés comme le PSG, l’Olympique de Marseille ou l’AS Monaco. La durée du contrat, courant jusqu’en 2026 une fois acquis le maintien du Stade Rennais en Ligue 1, offre à Habib Beye plus de temps pour développer son projet sportif.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le Stade Rennais

Pour le Stade Rennais, cette sécurisation représente également un gage de continuité dans la politique sportive, élément crucial pour maintenir la compétitivité du club au plus haut niveau national et européen. Le parcours de Habib Beye, entre expérience de joueur au plus haut niveau et apprentissage du métier d’entraîneur, colle désormais aux objectifs rennais.

Son passage par différents championnats européens durant sa carrière de joueur apporte une dimension internationale appréciée par un club régulièrement engagé en compétitions continentales. Cette expertise, couplée à sa connaissance du football français, justifie aux yeux de la direction bretonne l’investissement consenti pour s’attacher ses services.

Le salaire de Habib Beye avec le Stade Rennais

Annuel : 1 080 000 €

Mensuel : 90 000 €

Hebdomadaire : 20 769 €

Quotidien : 2 959 €

Fin de contrat : 2026