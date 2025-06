Salaire. Combien gagne Gonçalo Ramos avec le PSG ?

Gonçalo Ramos n’a pas le salaire ni le statut d’un cadre indéboulonnable du PSG.

Malgré une saison 2024-2025 contrariée par les blessures, Gonçalo Ramos reste un élément central du projet parisien. L’attaquant portugais de 24 ans, dont le salaire reflète les espoirs placés en lui par la direction, traverse une période charnière de sa carrière au moment où s’ouvre le mercato estival.

Éloigné des terrains durant trois mois et demi en début de saison à cause d’une blessure musculaire, Gonçalo Ramos aurait pu voir sa cote chuter. Au contraire, l’international portugais a su rebondir avec un mental d’acier, impressionnant son entraîneur Luis Enrique par son professionnalisme et sa détermination.

Un futur incertain au Paris Saint-Germain

Le salaire de Ramos s’explique par le potentiel identifié dès son arrivée du Benfica. À 24 ans, l’attaquant entre dans sa période de maturité footballistique, celle où les investissements sur les jeunes talents trouvent généralement leur rentabilité maximale. Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de souligner cette maturité précoce dans le courant de la saison : « Physiquement, c’est un joueur qui semble plus âgé qu’il ne l’est. Quand on le voit, on le perçoit comme quelqu’un de mûr, professionnel. »

Alors que le mercato estival bat son plein, la situation de Gonçalo Ramos interroge. Son contrat jusqu’en 2028 lui offre certes une sécurité, mais le football moderne a habitué aux retournements de situation rapides. La fenêtre de transferts actuelle pourrait redéfinir sa place dans la hiérarchie offensive, d’autant que le PSG continue d’explorer le marché pour renforcer son secteur offensif.

Le salaire de Gonçalo Ramos avec le Paris SG

Annuel : 5 340 000 €

Mensuel : 445 000 €

Hebdomadaire : 102 692 €

Quotidien : 14 630 €

Fin de contrat : 2028