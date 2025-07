Salaire. Combien gagne Alexandre Lacazette avec Neom SC ?

Alexandre Lacazette a quitté sa maison lyonnaise pour un probable dernier défi en Arabie Saoudite.

Alexandre Lacazette a franchi le cap de l’Arabie Saoudite en rejoignant Neom SC, club promu dans l’élite du football saoudien. L’attaquant français, arrivé au terme de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, bénéficie d’une revalorisation salariale considérable dans le désert saoudien.

Selon plusieurs sources britanniques, l’ancien capitaine de l’OL percevra 15 millions d’euros nets estimés par an avec Neom SC. Cette rémunération de base peut être portée à 20 millions d’euros grâce à diverses primes et bonus liés aux performances individuelles et collectives. Le joueur de 33 ans voit ainsi son salaire multiplié par près de quatre par rapport à ses dernières années lyonnaises.

Un contrat de deux ans, une option serait en sus

L’accord signé par Lacazette court jusqu’en 2027, il aurait une option d’extension jusqu’en 2028. Cette clause offre une flexibilité tant au joueur qu’au club, permettant d’évaluer la suite de la collaboration après deux saisons. Le contrat place l’ancien international français parmi les joueurs les mieux rémunérés du championnat saoudien.

Ce transfert s’inscrit dans la stratégie d’attractivité du football saoudien, qui multiplie les coups d’éclat pour attirer des joueurs expérimentés. Lacazette rejoint ainsi la liste des stars européennes séduites par les émoluments proposés par les clubs de Saudi Pro League.

Pour l’attaquant lyonnais, formé à l’OL et revenu au club en 2022 après son passage à Arsenal, ce transfert représente une opportunité financière majeure en fin de carrière.

Le salaire d’Alexandre Lacazette avec Neom SC

Annuel : 15 000 000 €

Mensuel : 1 250 000 €

Hebdomadaire : 288 461 €

Quotidien : 41 096 €

Fin de contrat : 2027