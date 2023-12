Real Madrid: Indemnité + bonus, les détails du transfert d’Endrick

Endrick rejoindra le Real Madrid à sa majorité.

La pépite brésilienne, Endrick, rejoindra le Real Madrid à partir du 21 juillet 2024, date à laquelle il aura atteint sa majorité. Le club merengue a conclu un accord avec le Palmeiras pour un transfert de 35 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 25 millions d’euros de bonus.

35 M€ + 25 M€ de variables du Real Madrid pour Endrick

Au départ, le Real Madrid ne prévoyait pas de payer trop de bonus, mais les performances du jeune crack offensif ont changé la donne. Endrick a déjà marqué 14 buts cette saison et s’impose comme un titulaire indiscutable au sein du Palmeiras. Il n’a que 17 ans et suscite déjà l’enthousiasme des supporters madrilènes. Selon le journal AS, le Real Madrid devra payer 2,5 millions d’euros chaque fois qu’Endrick marquera 5 buts. Il devra également verser 1,25 million d’euros au Palmeiras pour avoir été convoqué avec l’équipe nationale brésilienne A.



Un des futurs talents du football à façonner pour les Merengue

Le Real Madrid est convaincu que le jeune joueur va continuer à progresser en son sein et qu’il sera un élément important de l’équipe première dans les années à venir. Si Endrick continue à jouer à ce niveau, le prix de son transfert pourrait dépasser les 40 ou 45 millions d’euros. Il ne devrait pas atteindre les 70 millions d’euros, mais il s’agirait d’un montant très important pour un joueur de 17 ans. Endrick est considéré comme l’un des plus grands talents du football mondial. Il est comparé à Neymar ou Pelé. Au talent certain se conjugue dans son cas un physique déjà impressionnant à son jeu âge.