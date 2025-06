RC Strasbourg. Visite en images du futur stade La Meinau à 32 000 places

Le futur stade La Meinau une fois les travaux de rénovation achevés. – @Populous

Le stade La Meinau, l’antre fétiche du Racing Club Strasbourg Alsace et ses fidèles supporters, poursuit sa mue. Bientôt le terme de trois ans d’une profonde rénovation qui vise tout à la fois à moderniser l’écrin de l’équipe fanion et accroître sa capacité d’un peu plus de 5 000 places, à 32 000 au bout du chantier.

Un projet dé rénovation estimé à 190 M€

Le projet est estimé à près de 190 millions d’euros, il est porté par le cabinet d’architecte Populous, derrière notamment le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais (et que le Paris Saint-Germain a mandaté dans sa short-list pour l’accompagner dans ses projets de nouveau stade). Particularité du futur La Meinau : sa tribune sud, celle qui est au coeur des travaux, intègrera des fuselages d’Airbus A320, au nombre de 20 d’entre eux, pour associer l’aspect visuel novateur aux contraintes environnementales de recyclages.

Un stade pour accompagner la progression du RC Strasbourg

Sur ses réseaux sociaux, le RC Strasbourg a partagé quelques images du chantier en cours et de son avancée. La fin est prévue pour 2026. La nouvelle enceinte doit accompagner la progression sportive du club, depuis son rachat par le consortium BlueCo, qui veille aussi aux intérêts des Blues de Chelsea en Premier League anglaise.

