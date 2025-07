RC Lens. Salaire triplé pour Neil El Aynaoui à la Roma

Neil El Aynaoui rejoint l’AS Rome.

Une étape de plus franchie dans la carrière encore jeune de Neil El Aynaoui. Après avoir connu un premier transfert en passant de l’AS Nancy Lorraine qui l’a formé au RC Lens dans le grand bain de la Ligue 1, le milieu de terrain de 24 ans traverse les Alpes pour rejoindre l’AS Rome en championnat de Serie A.

Un contrat de 5 ans avec la Roma

Pour compenser les deux saisons qu’il reste au contrat du joueur chez les Sang et Or, le club de la Louve s’acquitte d’une indemnité estimée à 25 millions d’euros, avec les bonus inclus et un pourcentage à la revente, sur une plus-value. De son côté, Neil El Aynaoui va s’engager sur un contrat de longue durée de cinq ans, avec pour terme le 30 juin 2030.

La renconaissance est sportive autant que financière

Il vaudra au fils de l’ancien 14e mondial du tennis, Younès El Aynaoui, d’approcher un salaire annuel à 1,5 millions d’euros net avant impôts. Autrement illustré, Neil El Aynaoui va, selon la Gazzetta dello Sport, tripler son salaire sur son contrat signé avec le RC Lens. La reconnaissance ce transfert est à la fois sportive et financière.