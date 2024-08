RC Lens ou Panathinaïkos, qui se qualifiera en Ligue Europa conférence selon les bookmakers ?

Le RC Lens aura fort à faire face au Panathinaïkos pour se qulaifier en Ligue Europa Conférence.

L’un ou l’autre s’annonçait compliqué, mais sur le papier, le RC Lens a hérité du supposé moins fort des deux. Car en affrontant le Panathinaïkos, le club nordiste a une chance de voir la Ligue Europa Conférence selon les bookmakers, elle est supérieure à celle qui lui aurait été attribuée si c’était l’Ajax qui s’était dressé face à lui.

Le RC Lens a hérité du Panathinaïkos en barrages

Cela ne s’est pas joué à grand-chose entre les Néerlandais et les Grecs, à un tir au but de plus, au bout d’une interminable et record séance de 34 tentatives au total. En barrages, le RC Lens devra donc écarter le Pana pour voir la phase finale de la Ligue Europa Conférence cette saison 2024-2025.

Les Nordistes favoris des cotes comme l’étaient les Marseillais

Les Grecs rappellent de mauvais et récents souvenirs à la France du football, dans une configuration proche, ils avaient écarté l’OM il y a un an, de la course à la Ligue des champions. A l’époque déjà les Marseillais étaient favoris. Les Lensois le seront aussi. Avec un premier match à domicile « à leur botte », puisque les cotes les donnent vainqueur à 1,64, pour un match nul à 3,8 et une victoire du Panathinaïkos à 4,7 contre un.

Le match aller se jouera à Bollaert jeudi 22 août prochain, le retour en Grèce, le jeudi suivant.