RC Lens. Les maillots 2025-2026 domicile et extérieur dévoilés

Le RC Lens et Puma ont dévoilé les maillots de la saison 2025-2026.

Le Racing Club de Lens a officialisé ce vendredi les tenues qui accompagneront l’équipe artésienne lors de la saison 2025-2026. Deux designs distincts imaginés par l’équipementier du club, la marque Puma.

Pour évoluer à domicile au stade Bollaert-Delelis, les Lensois porteront un maillot aux couleurs traditionnelles du club, le fameux « sang et or ». Sur une base jaune, Puma a intégré de fines rayures verticales rouges qui parcourent l’ensemble de la tunique. Le col en V et les manchettes reprennent cette teinte rouge.

Vert et noir à l’extérieur

Pour les déplacements, le club et son partenaire technique ont opté pour une combinaison chromatique associant le vert et le noir. Ce maillot se caractérise par un fond vert sur lequel se détache une bande noire transversale qui s’étend du col jusqu’à la base du maillot. Les manches entièrement noires complètent cette esthétique.

Ces nouveaux équipements revêtent une dimension particulière puisqu’ils constituent ce qui devrait être les dernières créations de Puma pour le RC Lens. À partir de la saison 2026-2027, il se dit en effet avec insistance qu’Adidas prendra le relais en tant qu’équipementier officiel du club.