RC Lens. Le stade Bollaert bat un record d’affluence pour un match féminin

Si les Lensoises ont courbé l’échine face au FC Metz à domicile (2-3), elles ont gagné les coeurs du public nordiste.

C’est un nouveau succès d’estime pour la discipline et celles qui le pratiquent et une forme de confirmation à la nécessité de professionnaliser l’ensemble autour de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Ce samedi, le RC Lens Féminin a écrit une nouvelle page de son histoire en attirant 10 237 spectateurs au Stade Bollaert-Delelis pour son dernier match à domicile contre le FC Metz.

C’est un chiffre sans précédent pour une rencontre de Seconde Ligue féminine, qui témoigne de l’engouement croissant dans l’Hexagone. Cette affluence s’inscrit de surcroît dans une dynamique positive qui traverse tout le championnat. En l’espace de cinq mois seulement, le record d’affluence de la D2 féminine a été battu à trois reprises. La semaine précédente, ce sont 7 822 personnes qui avaient garni les travées du Stade Saint-Symphorien pour le match FC Metz- LOSC Lille, effaçant le précédent record de 7 402 spectateurs établi lors de Toulouse FC – LOSC Lille en décembre 2024.

Les joueuses lensoises émues par ce soutien inconditionnel

Dans un stade Bollaert d’ordinaire connu pour sa ferveur quand les hommes s’y produisent, les « Sang et Or » ont pu compter sur le soutien inconditionnel de leurs supporters. Malgré une défaite 2-3 face aux Messines au terme d’une rencontre disputée, l’ambiance électrique a marqué les esprits. « C’était incroyable. On savait qu’en jouant à Bollaert, le public serait derrière nous. Et franchement, ils ont été là du début à la fin », a confié avec émotion à la LFFP Tess David, une capitaine lensoise visiblement touchée par cette mobilisation massive.

Cette ferveur populaire illustre parfaitement l’attachement du public artésien à son équipe féminine, toujours en lice pour une montée en Arkema Première Ligue. Le choix du club d’organiser cette rencontre dans l’enceinte mythique qui accueille habituellement l’équipe masculine s’est révélé judicieux, l’intérêt grandissant pour l’élite du football féminin donne de plus en plus de raisons aux clubs de généraliser la pratique.